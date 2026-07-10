به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه از کشف یک دستگاه خودروی سرقتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی اکبرنژاد گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ زیراب در حین گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک دستگاه خودرو ۲۰۶ سرقتی را شناسایی کردند.

وی افزود: طی استعلام و تحقیقات به عمل آمده و بررسی‌های میدانی مشخص شد، خودروی مذکور دارای سابقه سرقت از کلانتری ۱۴ معلم شهرستان ساری می‌باشد.

فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه با اشاره به اینکه خودروی مکشوفه تحویل مالباخته گردید بیان داشت: شهروندان با قفل فرمان یا پدال، لایه امنیتی بیشتری به خودرو اضافه کنند و از پارک کردن خودرو در محیط خلوت و تاریک پرهیز کنند.