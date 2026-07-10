رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: همزمان با حضور گسترده زائران امام شهید، این سازمان با پیگیری‌های مستمر و همراهی دستگاه‌های تابعه، خیران، کشاورزان، دامداران و عشایر استان، نقش مؤثری در پشتیبانی از مواکب و خدمت‌رسانی به زائران امام رئوف ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمود اسماعیل آبادی افزود: در این حرکت مردمی، ۲۲۰ کیسه برنج، بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک نقدی، بیش از یک تن مرغ، ۳۰ حلب پنیر ۱۷ کیلویی، یک‌هزار و ۲۵۰ کیلوگرم گندم، ۴۰۰ کیلوگرم هلو و ۱۱۳ رأس بره اهدایی به ارزش تقریبی سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای تأمین نیاز‌های مواکب و زائران قائد شهید اختصاص یافت.

وی ادامه داد: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران، ۲۰ تن آرد مناسبتی یارانه‌ای برای پخت نان و پشتیبانی از مواکب به مشهد مقدس ارسال شد و ۳۰ تن دیگر نیز در میان نانوایی‌های شهر توزیع گردید.

وی خاطرنشان کرد: اداره امور عشایر شیروان نیز از ۱۷ تیرماه با طبخ روزانه سه وعده غذایی برای سه هزار نفر و پذیرایی مستمر از حدود پنج هزار زائر با چای، شربت و آب معدنی، جلوه‌ای از وحدت، ایثار و مشارکت مردم خراسان شمالی در این آیین باشکوه را به نمایش گذاشت.