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تیم بسکتبال کمتر از ۱۸ سال پسران ایران در رقابتهای غرب آسیا امروز جمعه ۱۹ تیر ماه به مصاف اردن میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال کمتر از ۱۸ سال پسران ایران در چهارمین دیدار خود از رقابتهای غرب آسیا (انتخابی کاپ آسیا)، امروز جمعه ۱۹ تیر ماه از ساعت ۲۰:۰۰ در ورزشگاه شاهزاده حمزه شهر امان کشور اردن به مصاف تیم میزیان خواهد رفت.
تیم بسکتبال ایران در ردهبندی جوانان (کمتر از ۱۸ سال) فدراسیون جهانی بسکتبال در رده ۲۸ و تیم ملی اردن در رده ۵۰ قرار دارد.
این چهارمین بازی دو تیم در این رقابتها خواهد بود. ملیپوشان ایران در سه بازی اول مقابل فلسطین، عراق و سوریه به پیروزی رسیدند و اردن هم مقابل لبنان و سوریه شکست خورده است و مقابل عراق به پیروزی رسیده است. جوانان ایران در صورت پیروزی در این بازی، سهمیه حضور در رقابتهای کاپ آسیا جوانان پسر را کسب خواهند کرد. در دیگر بازیهای روز چهارم، فلسطین مقابل عراق قرار میگیرد و سوریه به مصاف لبنان خواهد رفت.
در پایان این رقابتها، ۳ تیم برتر سهمیه حضور در رقابتهای جوانان آسیا را دریافت خواهند کرد.