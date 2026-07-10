پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجان غربی گفت: با بهرهبرداری از پروژههای در حال اجرا، مشکل تأمین آب شرب حدود ۴۰۰ روستای استان به صورت اساسی برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی در جریان بازدید از پروژه آبرسانی مجتمع شهید شبان ارومیه، با اشاره به جایگاه راهبردی طرحهای آبرسانی روستایی در ارتقای کیفیت زندگی مردم، افزود: در حال حاضر شش پروژه بزرگ آبرسانی روستایی در نقاط مختلف استان در دست اجراست که با تکمیل آنها، مشکل تأمین آب شرب حدود ۴۰۰ روستا به شکل پایدار و اساسی رفع خواهد شد.
وی همچنین پروژه آبرسانی مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان را یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی استان بیان و خاطرنشان کرد: بخش عمده مشکلات اجرایی این پروژه، از جمله معارضات محلی، طی سال گذشته برطرف شده و سایر موانع نیز با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی در حال رفع است.
استاندار آذربایجانغربی بر تسریع روند اجرای پروژهها نیز تأکید کرد و افزود: براساس برنامهریزی انجام شده، بخشی از پروژه آبرسانی مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان تا هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید و ادامه آن نیز تا دهه فجر تکمیل و در مدار خدمترسانی قرار میگیرد.
رحمانی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای آبرسانی از اولویتهای مهم مدیریت استان است، اضافه کرد: تأمین آب شرب پایدار برای روستاها، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی مردم، زمینهساز توسعه متوازن، افزایش ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی و تحقق عدالت در بهرهمندی از خدمات زیربنایی خواهد بود.