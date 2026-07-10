به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در یازدهمین شب از این یادمان که با حضور اقشار مختلف مردم و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر «جنگ رمضان» برپا شده است، ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و معنوی با محوریت روایتگری ایثار و رشادت‌های رزمندگان اسلام اجرا شد.

در حاشیه این مراسم، نمایشگاه عکس شهدای میناب ۱۶۸ و موکب‌های فرهنگی نیز برای بازدید شهروندان دایر شده است تا گوشه‌ای از حماسه‌ها و فداکاری‌های دوران دفاع مقدس برای نسل جوان بازخوانی شود.

گفتنی است، این یادمان هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشا در تقاطع بلوار شهید سلیمانی و بلوار معلم پذیرای شهروندان و علاقه‌مندان به فرهنگ مقاومت است.