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یازدهمین شب از سلسله برنامههای یادمان شهدای «میناب ۱۶۸» با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در منطقه ۴ شهرداری قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در یازدهمین شب از این یادمان که با حضور اقشار مختلف مردم و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر «جنگ رمضان» برپا شده است، ویژهبرنامههای فرهنگی و معنوی با محوریت روایتگری ایثار و رشادتهای رزمندگان اسلام اجرا شد.
در حاشیه این مراسم، نمایشگاه عکس شهدای میناب ۱۶۸ و موکبهای فرهنگی نیز برای بازدید شهروندان دایر شده است تا گوشهای از حماسهها و فداکاریهای دوران دفاع مقدس برای نسل جوان بازخوانی شود.
گفتنی است، این یادمان هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشا در تقاطع بلوار شهید سلیمانی و بلوار معلم پذیرای شهروندان و علاقهمندان به فرهنگ مقاومت است.