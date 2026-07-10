عزم جدی راه و شهرسازی برای تحول در زیرساختهای آذربایجانغربی
مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی بر ضرورت همافزایی ظرفیتهای ملی و استانی برای شتاببخشی به طرحهای عمرانی تأکید کرد و گفت: راهکارهای اجرایی برای تسریع در تکمیل پروژههای کلیدی راه و مسکن با محوریت توسعه زیرساختهای زیربنایی آذربایجانغربی احصا شده و اهتمام جدی برای تحرک این بخش وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
پیمان آرامون در دیدار مدیرعامل شرکت عمران ومسکن بسیج کشور اظهار داشت: در حاضر بیش از ۱۰۷ طرح عمرانی در بخشهای راهسازی و احداث مسکن و ساختمانهای دولتی در آذربایجانغربی به صورت شبانه روزی فعالان است.
وی با اشاره به اینکه توسعه زیر ساختهای آذربایجانغربی با جدیت دنبال میشود، اظهار داشت: با توجه به موقعیت استراتژیک و نیازهای زیرساختی آذربایجانغربی، رویکردی جهادی برای تکمیل پروژههای استان وجود دارد.
مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: همافزایی شرکت عمران ومسکن بسیج کشور و راه و شهرسازی آذربایجانغربی، نویدبخش تسهیل در فرایند اجرای پروژههای مسکن و ارتقای کیفیت زیرساختهای راه در استان خواهد بود.
آرامون تاکید کرد: انتطار میرود با بهرهگیری از توانمندیهای اجرایی و پشتیبانیهای راهبردی، شاهد تحولی ملموس در سیمای زیرساختی آذربایجانغربی باشیم.
وی ادامه داد: استفاده حداکثری از ظرفیتهای فنی و اجرایی طرفین میتواند زمینه لازم را برای رفع کمبودهای زیرساختی استان فراهم کند.
در ادامه این دیدار طرفین راهکارهای اجرایی برای سرعت بخشیدن به طرحها و تکمیل پروژههای کلیدی مسکن و زیربنایی آذربایجانغربی را مورد بررسی قرار دادند.