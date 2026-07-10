نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه شهادت، امت و کشور را مقاوم کرده و رمز پیروزی حق بر باطل است، گفت: ملت ایران در فقدان رهبر شهید، عزادار هستند و حضور در میدان به معنای عهد و پیمان با ولایت و شناخت به هنگام دشمن و خونخواهی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حجت الاسلام و المسلمین حسینی شامگاه پنجشنبه در بین مردم زنجان در میدان انقلاب این شهر با بیان اینکه دل‌های ایرانیان در فراق امام شهید محزون است،گفت: مردم ایران با گذشت چند ماه از شهادت رهبری با برگزاری مراسم تشییع بی نظیر حماسه آفریدند.

حسینی با بیان اینکه اندوه ملتی که از جنس عاشورا باشد، زنده کننده و احیا کننده است، افزود: این شهادت‌ها موجب به هم ریختن محاسبات دشمن می‌شود.

امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه ملت ایران در تمام نقاط کشور یکصدا، شعار خونخواهی سر می‌دهند، تاکید کرد: ملت ایران تا از آمران و بانیان شهادت رهبر، فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه انتقام نگیرد، هرگز آرام نخواهند نشست.

وی با بیان اینکه مثل همیشه بدعهدی دشمن آشکار شد،گفت: دشمن شرور، سفاک و هتاک پیمان شکنی کرد و در قاموس او وفای به عهد وجود ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین با قدردانی از اقدامات به هنگام و پاسخ قوای مسلح در برابر شرارت‌های دشمن، اضافه کرد: این دشمن شیطان صفت در لحظاتی که مردم در حال تشییع پیکر رهبر شهید بودند، از هر هتاکی، تجاوز و حمله‌ای مضایقه نکرد.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه پاسخ دندان شکن به دشمن داده و او را مایوس خواهیم کرد، گفت: مردم بدانند که پیروز میدان هستیم و نباید فریب تبلیغات دشمن را بخورند.

وی با بیان اینکه عالمیان نظاره گر هستند که دشمن چگونه در حال افول و به دست و پا افتادن است، افزود: رمز پیروزی ملت ایران اتحاد، همبستگی و گوش جان سپردن به فرامین رهبری است.