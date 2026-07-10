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کتاب «صبح شام»؛ روایت بحران سوریه بر اساس خاطرات شهید حسین امیرعبداللهیان که به توصیه شهید سپهبد قاسم سلیمانی تدوین شده است، با استقبال مخاطبان به چاپ یازدهم رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «صبح شام» حاصل روایتهای شهید حسین امیرعبداللهیان از تحولات سوریه، شکلگیری بحران در این کشور و تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سالهای جنگ با گروههای تروریستی است. تدوین این خاطرات به توصیه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی انجام شد؛ توصیهای که با هدف ثبت و انتقال روایت رخدادهای سوریه، رشادتهای نیروهای مقاومت و نیز بازخوانی ابعاد سیاسی و امنیتی این بحران مطرح شد.
این کتاب در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست به ریشههای شکلگیری بحران سوریه، تحولات موسوم به بیداری اسلامی، نقش بازیگران منطقهای و فرامنطقهای، تلاشهای دیپلماتیک ایران و دمشق، شکلگیری و گسترش گروههای تروریستی و ضرورت حضور مستشاری ایران در سوریه میپردازد.
بخش دوم، روایتگر سفرها، دیدارها و رایزنیهای دیپلماتیک شهید حسین امیرعبداللهیان با مقامات کشورهای مختلف در ارتباط با تحولات منطقه است و در بخش سوم نیز نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در مدیریت بحران سوریه، حمایت از محور مقاومت و تأمین امنیت منطقه از نگاه این دیپلمات ارشد ایرانی بررسی میشود.
در بخشی از کتاب آمده است:
بخشهای اطلاعاتی ما مستندات فراوانی دارند که تأیید میکند هدف اصلی ایجاد داعش و بحران بزرگی که برای منطقه ایجاد شد محور مقاومت و ایران است. قرار بود بحران به کشور ما منتقل بشود. این نقشهای بود که در سطح کلان برای منطقه و ما کشیده شد. کشورهای منطقه هم هر کدام، براساس درکی که از موضوع داشتند، وارد ماجرا شدند. پس از سقوط شهر موسل در عراق، داعش به پیشروی ادامه داد و به نزدیکی بغداد رسید. از آن طرف تا پنجاه کیلومتری کربلا پیش رفت و از این طرف در استان دیالی تا نزدیک مرزهای ایران رسیدند. این تصمیم اجرا شد و توانشان در استان دیالی در هم شکست و... قبل از سال ۱۳۸۹ تصور غالب که درباره سوریه و مخاطرات پیش روی نظام سیاسی آن وجود داشت این بود که احتمال دارد کشورهایی تلاش کنند با استفاده از روشهای نرم یا از طریق کودتای آرام و بیسر و صدا وضعیت سوریه را تغییر دهند. اما در ابتدای بحران نشانههایی مبنی بر ورود تروریستها از سراسر دنیا به داخل سوریه آشکار شد و بعد از آن اطلاعاتی به دست آمد که نشان میداد برخی کشورهای منطقه با ذوق زدگی درصدد ویرانی سوریه و تغییر نظام سیاسی این کشور هستند.
«صبح شام» علاوه بر روایت خاطرات شخصی، تصویری از روند تصمیمگیریهای سیاسی، دیپلماسی منطقهای و تحولات میدانی سالهای بحران سوریه ارائه میدهد و از این منظر، یکی از آثار مستند درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا به شمار میرود.
کتاب «صبح شام» نوشته محمدمحسن مصحفی، با ویراستاری حمید قزوینی در انتشارات سوره مهر منتشر شده و اکنون با استقبال مخاطبان به چاپ یازدهم رسیده است.