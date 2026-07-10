نونهالان و کودکان روستای «مازوبن سفلی» در شهرستان تنکابن، با اقدامی خودجوش و بی‌آلایش، جلوه‌ای کم‌نظیر از ارادت و وفاداری به رهبر شهید انقلاب را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،در حالی که موج سوگواری در گستره ایران و جهان جاری است، نونهالان و کودکان روستای «مازوبن سفلی» در شهرستان تنکابن، با اقدامی خودجوش و بی‌آلایش، جلوه‌ای کم‌نظیر از ارادت و وفاداری به رهبر شهید انقلاب را به نمایش گذاشتند. این حرکت بی‌تکلف، پیامی زنده از تداوم پیوند نسل جدید با آرمان‌های ولایت است.

در گوشه‌ای از سرزمین سبز مازندران، جایی که سادگی و خلوص در هم آمیخته است، کودکان روستای مازوبن سفلی، فارغ از هرگونه فراخوان رسمی یا تشریفات، علم عزاداری را بر دوش گرفتند. این نونهالان که با قلبی آکنده از غم، در مسیر وفاداری گام برداشتند، ثابت کردند که معنای ارادت به پیشوای انقلاب، فراتر از درک پیچیدگی‌های سیاسی است و ریشه در ایمان و عشقی ناب دارد.

آنچه در این مراسم چشم‌نواز بود، دوری از هرگونه جلوه نمایشی و تکیه بر اخلاص بود. اهتزاز پرچم‌ها به دستان کوچک این کودکان، نه تنها سوگواری برای فقدانی بزرگ، بلکه نویدبخشی به تداوم مسیر مقاومت است. این حضور حماسی، پاسخی قاطع به بدخواهان نظام است؛ چرا که نشان می‌دهد بذر ولایت در قلب‌های پاک‌ترین اعضای جامعه ریشه دوانده است.

ایستادگی و شور این نسل در روستای مازوبن سفلی، گواهی بر این حقیقت است که پرچم ولایت، با تکیه بر ایمان چنین نونهالانی، تا ظهور خورشید ولایت عظمی، همواره برافراشته باقی خواهد ماند.