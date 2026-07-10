در نشست کارگروه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رویداد‌های تجاری، صدور مجوز برگزاری ۱۰ عنوان نمایشگاه بین‌المللی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به تصویب نهایی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ این فهرست بر اساس ارزیابی‌های فنی و آمایش ظرفیت‌های تخصصی رویدادها، به شرح زیر است:

۱. نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور و صنایع وابسته، مهرماه سال ۱۴۰۵،

۲. نمایشگاه بین‌المللی ماشین آلات، مواد اولیه، منسوجات خانگی و ماشین‌های گلدوزی و محصولات نساجی، مهرماه سال ۱۴۰۵،

۳. نمایشگاه بین‌المللی پوشاک ایران، مهرماه سال ۱۴۰۵،

۴. نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران ، آبان ماه سال ۱۴۰۵،

۵. نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته ، آبان ماه سال ۱۴۰۵،

۶. نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی، آبان ماه سال ۱۴۰۵،

۷. نمایشگاه بین‌المللی رنگ، رزین، پوشش صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری ، آذرماه سال ۱۴۰۵،

۸. نمایشگاه بین‌المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذا‌های دریایی و صنایع وابسته، زمان متعاقباً اعلام خواهد شد.

۹. نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته‌بندی و ماشین‌آلات وابسته ، آذرماه سال ۱۴۰۵،

۱۰. نمایشگاه بین‌المللی قیر، آسفالت، عایق‌ها، بتن، سیمان و ماشین آلات وابسته ، دی ماه سال ۱۴۰۵

سرپرست دفتر ترویج تجارت و دبیرکارگروه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی رویداد‌های تجاری گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت تعیین تکلیف سایر عناوین نمایشگاهی تا پایان سال جاری، دبیرخانه کارگروه با برگزاری جلسات تکمیلی «کمیته کارشناسی» و بررسی دقیق تقویم نمایشگاهی، نسبت به تعیین تکلیف نمایشگاه‌های باقی‌مانده در تقویم نمایشگاهی کشور اقدام خواهد کرد.

معصومی خاطرنشان کرد: در همین راستا، بر لزوم انتظام‌بخشی و مدیریت منسجم رویداد‌های تجاری با هدف جلوگیری از موازی‌کاری و تداخلات موضوعی، ارتقای کیفیت برگزاری و هم‌راستاسازی تقویم نمایشگاهی با اولویت‌های تجارت خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور تأکید شد.