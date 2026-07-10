عضو هیئت مدیره انجمن نساجی ایران گفت: ماشین آلات صنعت نساجی به ویژه در حوزه رنگرزی و بافندگی مستهلک شده‌اند و این موضوع باعث کاهش کیفیت محصول و افزایش ضایعات می‌شود.

آقای امین مقدم در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: ماشین آلات فعلی ما به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ سال است که در حال استفاده هستند، این در حالی است که استاندارد طول عمر ماشین آلات در صنایع نساجی جهان حداکثر ۵ سال است.

وی گفت: ماشین آلات قدیمی باعث کاهش کیفیت و کمیت تولید می‌شوند، برای رقابت در سطح جهانی باید خطوط تولید را نوسازی کنیم و بتوانیم از فناوری‌های جدید استفاده کنیم.

عضو هیئت مدیره انجمن نساجی ایران افزود: نوسازی ماشین آلات نیاز به تخصیص ارز دارد، اما سال گذشته تخصیص ارز کاهش داشت و امسال هم ارز تخصیصی به صنعت نساجی حدود یک سوم سال گذشته درنظر گرفته شده است.

مقدم ادامه داد: سال گذشته قرار بود به صنعت نساجی، ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص یابد، اما امسال اعلام شد که فقط ۷۰۰ میلیون دلار به این صنعت تخصیص خواهد یافت، هنوز میزان ارز ماشین آلات مشخص نشده است، اما این کاهش بر تخصیص ارز ماشین آلات هم تاثیر خواهد داشت و مانعی برای نوسازی و بازسازی خطوط تولید است.