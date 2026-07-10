مراسم چهلمین روز شهادت شهید خالقی نژاد در لنده
با برگزاری مراسمی در لنده ، چهلمین روز شهادت شهید والامقام استوار دوم سید حسین خالقی نژاد گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
امام جمعه لنده در این مراسم با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید افزود: حضور چند میلیونی ملت شهید پرور ایران و همچنین عزاداران عراقی درآن مراسم عظیم، عمق ولایت مداری و ارادت خالصانه این ملت به رهبری خود را به تصویر کشید.
حجتالاسلام سید هدایت محمودی اصل گفت: ملت ایران امروز در اوج اقتدار و عزت قرار دارد که این مهم، حاصل تفکر بینظیر امام شهید (ره) است.
وی در ادامه به ویژگیهای اخلاقی و رفتاری شهید خالقی نژاد پرداخت و تصریح کرد: این شهید والامقام، الگویی روشن از یک جوان مؤمن، مؤدب و متدین بود که در عمل، شیفته اهلبیت (ع) به شمار میرفت.
در پایان این مراسم معنوی، مسئولان حاضر با حضور بر مزار مطهر شهدا، با آرمانهای والای شهید خالقی نژاد و دیگر شهدای گرانقدر، میثاقی دوباره بستند.
گفتنی است استوار دوم سید حسین خالقی نژاد ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ در حال انجام وظیفه در بندر خمیر استان هرمزگان به فیض شهادت نائل آمد.