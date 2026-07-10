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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در اطلاعیهای از عموم مردم برای حضور در مجلس ختم قائد شهید امت، امشب پس از نماز مغرب و عشاء در تمامی مساجد، حسینیهها، بقاع متبرکه استان همزمان با سراسر کشور دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در این اطلاعیه آمده است:
در امتداد رستاخیز تماشایی و تشییع تاریخی و فراموشنشدنی امت اسلام در ایران و عراق، مجلس سوگواری و آیین ختم قائد شهید امت، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) از سوی دفتر رهبر عظیمالشأن انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (دام ظله العالی) برگزار میگردد و این مراسم باشکوه و معنوی امشب پس از نماز مغرب و عشاء در آستان نورانی کریمه اهلبیت، حضرت فاطمه معصومه (سلاماللهعلیها) برپا خواهد شد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی هم از عموم مردم وفادار و ولایتمدار استان دعوت کرد: با حضور پرشور و حماسی، عظمت بخش این مجالس الهی بوده؛ عهد خود را با خط سرخ ولایت و میثاق برآمده از خون امام شهید را تجدید کرده و پس از اتمام مراسم، به سمت میادین اصلی شهرها حرکت کرده و در ادامه اجتماعات شبانه بر خونخواهی از مستکبران تاکید و مقاومت و استواری خود را در مبارزه با دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به نمایش گذارند.