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مراسم عزاداری سومِ قائد شهید امّت حضرت آیت الله العظمی امام شهید سیدعلی حسینی خامنهای(قدس الله نفسه الزکیه) فردا در تبریز برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، این مراسم ساعت: ۱۰ صبح فردا شنبه ۲۰ تیرماه با حضور مردم انقلابی، بصیر و ولایتمدار تبریز در صحن مصلی حضرت امام خمینی این شهر برپا خواهد شد تا بار دیگر با آرمانهای آن رهبر شجاع و بزرگمرد تاریخ ایران شهید سیدعلی خامنهای تجدید میثاق و وفاداری خود را به ولی امر مسلمین آیت الله امام سیدمجتبی خامنهای عزیز اعلام کنیم.