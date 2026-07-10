به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، این مراسم ساعت: ۱۰ صبح فردا شنبه ۲۰ تیرماه با حضور مردم انقلابی، بصیر و ولایتمدار تبریز در صحن مصلی حضرت امام خمینی این شهر برپا خواهد شد تا بار دیگر با آرمانهای آن رهبر شجاع و بزرگمرد تاریخ ایران شهید سیدعلی خامنه‌‌ای تجدید میثاق و وفاداری خود را به ولی امر مسلمین آیت الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای عزیز اعلام کنیم.