به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این روز‌ها مسافران در سفر به استان همدان از جاذبه های گردشگری استان بازدید می کنند و در این میان غارعلیصدر شگفت انگیز‌ترین غار آبی جهان همواره در طول سال پذیرای گردشگران و میهمانان از سراسر کشور است.

قدمت این غار بیش از ۱۹۰ میلیون سال دوره دوم زمین شناسی (دوران ژوراسیک) تخمین زده می‌شود که حدود ۱۱ کیلومتر از این غار نقشه برداری شده است که ۳ کیلومتر بصورت ۲ کیلومتر قایق سواری روی آب و ۱ کیلومتر به شکل پیاده روی برای گردشگران قابل بازدید است.

از تشکیل قندیل‌ها نماد‌های تشبیهی مثل پنجه عقاب، قایق وارونه، کبوتر آزادی، شیرین دوسر در داخل غار بوجودآمده است که هر صد سال یک میلیمتر بر این قندیلد‌ها اضافه می شود.

جای کم عمق آب ۱ متر و جای عمیق غار به ۱۳ متر می رسد که باوجود آب و اکسیژن اما هیج جانداری در داخل غار به علت نبود غذا و نور خورشید زندگی نمی‌کند.

گردشگران از سراسر کشور برای بازدید این جاذبه خدادادی به استان همدان سفر کرده‌اند.

غارعلیصدر در سال ۱۳۸۷ به عنوان بیست ودومین اثر طبیعی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و در اولویت ثبت در آثار جهانی یونسکو قرار دارد.