به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ میلاد کریمی جوان نخبه اهل شهر بهمن آباده ، الگوریتم بهینه سازی ساختار سلولی CSO را اختراع کرد.

این جوان در عرصه هوش مصنوعی و مهندسی پیشرفته فعالیت دارد.

این اختراع یک الگوریتم فراابتکاری پیشرفته است که مفهوم «هوش جمعی سلولی» را به زبانی محاسباتی و کاربردی تبدیل کرده و کارایی آن در حوزه بهینه سازی مسائل پیچیده جهان واقعی، ارزیابی و اعتبارسنجی است.

همچنین الگوریتم CSO در آینده‌ای نزدیک در صنایع هوافضا، انرژی‌های تجدیدپذیر، پزشکی محاسباتی و اقتصاد کاربرد‌های گسترده‌ای پیدا می‌کند و به یکی از ستون‌های اصلی بهینه سازی در جهان تبدیل می‌شود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.