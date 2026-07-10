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جوان نخبه شهر بهمن شهرستان آباده الگوریتم پیشرفته "ساختار سلولی"را اختراع کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ میلاد کریمی جوان نخبه اهل شهر بهمن آباده ، الگوریتم بهینه سازی ساختار سلولی CSO را اختراع کرد.
این جوان در عرصه هوش مصنوعی و مهندسی پیشرفته فعالیت دارد.
این اختراع یک الگوریتم فراابتکاری پیشرفته است که مفهوم «هوش جمعی سلولی» را به زبانی محاسباتی و کاربردی تبدیل کرده و کارایی آن در حوزه بهینه سازی مسائل پیچیده جهان واقعی، ارزیابی و اعتبارسنجی است.
همچنین الگوریتم CSO در آیندهای نزدیک در صنایع هوافضا، انرژیهای تجدیدپذیر، پزشکی محاسباتی و اقتصاد کاربردهای گستردهای پیدا میکند و به یکی از ستونهای اصلی بهینه سازی در جهان تبدیل میشود.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.