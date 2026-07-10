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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از تردد بیش از یک میلیون و ۱۲۰ هزار مسافر از پایانههای مرزی این استان در سه ماهه نخست امسال خبر داد و تأکید کرد: علاوه بر آمار مسافری، ۱۰۰ هزار دستگاه ناوگان باری نیز در همین بازه زمانی از مبادی مرزی استان برای جابهجایی کالاهای صادراتی و وارداتی تردد کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ارسلان شکری،با اشاره به گزارش عملکرد پایانههای مرزی استان در سهماهه نخست سال جاری افزود: در این مدت بیش از یکمیلیون و ۱۲۰ هزار مسافر از طریق پایانههای مرزی استان تردد داشتهاند که این حجم از جابهجایی توسط بیش از ۲ هزار ناوگان مسافری صورت گرفته است.
شکری با اشاره به ترافیک روان و مستمر در مبادی مرزی، خاطرنشان کرد: تمامی پایانههای مرزی آذربایجانغربی با آمادگی کامل و بدون هیچگونه وقفهای به مسافران و ناوگان حملونقل عمومی خدمات ارائه دادهاند. بر اساس آمار، در بازه زمانی مذکور، ۱ هزار و ۶۶۴ دستگاه ناوگان ورودی و ۱ هزار و ۶۸۴ دستگاه ناوگان خروجی از مرزهای استان جابهجا شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی به نقش کلیدی پایانههای مرزی در مبادلات تجاری اشاره کرد و گفت: در سهماهه اول امسال، ۱۰۰ هزار دستگاه ناوگان باری در چرخه صادرات و واردات کالا از مرزهای استان تردد کردهاند.
وی افزود: از این تعداد، ۵۳ هزار و ۲۱۹ دستگاه حامل کالاهای وارداتی و ۴۵ هزار و ۷۳۹ دستگاه حامل کالاهای صادراتی بودهاند که نشاندهنده پویایی اقتصاد منطقه در حوزه حملونقل بینالمللی است.
شکری در پایان به تفکیک عملکرد پایانههای مرزی پرداخت و تصریح کرد: پایانه مرزی بازرگان با ثبت تردد ۵۴ هزار و ۵۴۹ دستگاه ناوگان باری، در صدر پایانههای استان قرار دارد. پس از آن، به ترتیب پایانههای مرزی پلدشت با ۱۵ هزار و ۶۵۹ دستگاه، تمرچین با ۱۳ هزار و ۹۷۳ دستگاه، سرو با ۹ هزار و ۴۳۹ دستگاه و رازی با ۴ هزار و ۳۳۹ دستگاه بیشترین سهم را در تبادلات مرزی استان به خود اختصاص دادهاند.