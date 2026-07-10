مدیران عامل راه‌آهن سراسری ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در پایان اجلاس سه‌جانبه تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند.

امضای سند همکاری ریلی بین تهران، مسکو و باکو

امضای سند همکاری ریلی بین تهران، مسکو و باکو

به گزارش خبرگزاری سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از مسکو، این تفاهم‌نامه با هدف فعال‌سازی شاخه غربی دریای خزر در مسیر گذرگاه ریلی شمال-جنوب و کاهش تعرفه‌های مشترک به امضاء مدیران عامل راه‌آهن سراسری جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان رسید.

«جبارعلی ذاکری» مدیر عامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما، به مذاکرات جداگانه با مقامات ارشد راه‌آهن روسیه اشاره کرد و افزود: در این مذاکرات، تکمیل قطعه رشت-آستارا با مشارکت طرف روسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی به تملک اراضی مسیر ۱۶۲ کیلومتری خط آهن رشت-آستارا اشاره کرد و گفت: با اختصاص وام پنج میلیارد دلاری دولت روسیه و تملک کامل اراضی، بزودی عملیات اجرایی این طرح آغاز خواهد شد.