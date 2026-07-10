پخش زنده
امروز: -
احداث بندر صیادی مینوشهر یکی از مهمترین اقدامات است که با تکمیل آن، تعداد بنادر صیادی خوزستان به ۱۲ بندر افزایش مییابد و موجب ارتقای خدماترسانی به صیادان و پیشرفت فعالیتهای صید خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سید شریف موسوی، مدیرکل شیلات خوزستان با تشریح ظرفیتهای این استان در حوزه آبزیپروری و صید، از اجرای طرحهای زیرساختی، توسعه بنادر صیادی، افزایش تولید آبزیان و برنامههای بازسازی ذخایر آبزی خبر داد و بر ضرورت رفع موانع سرمایهگذاری در این بخش تأکید کرد و گفت: خوزستان به دلیل برخورداری از سواحل دریایی، رودخانههای پرآب و تالابهای ارزشمند، ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه فعالیتهای شیلاتی دارد که این استان را به یکی از قطبهای اصلی تولید آبزیان کشور تبدیل کرده است.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای شیلاتی استان افزود: احداث بندر صیادی مینوشهر یکی از مهمترین اقدامات است که با تکمیل آن، تعداد بنادر صیادی خوزستان به ۱۲ بندر افزایش مییابد و موجب ارتقای خدماترسانی به صیادان و توسعه فعالیتهای صید خواهد شد.
مدیرکل شیلات خوزستان در ادامه با اشاره به وضعیت تولید آبزیان در شهرستانهای استان گفت: خوزستان همچنان رتبه برتر تولید ماهیان گرمابی را در اختیار دارد و در سال جاری میزان تولید این گونهها در شهرستان شوشتر به ۲۱ هزار تن افزایش خواهد یافت.
وی همچنین هندیجان را قطب پرورش میگو معرفی کرد و افزود: مجتمع ۳۹۵ هکتاری پرورش میگو در این شهرستان با ظرفیت کامل فعال است.
موسوی با اشاره به برنامههای زیستمحیطی شیلات خوزستان اظهار کرد: کاشت جنگلهای مانگرو در سواحل جنوبی استان از طریق مسئولیتهای اجتماعی صنایع، نقش مؤثری در حفاظت از سواحل و بهبود زیستگاههای آبزیان خواهد داشت.
وی همچنین از «رهاسازی حدود ۱۰ میلیون قطعه بچهماهی در آبهای داخلی استان برای بازسازی ذخایر آبزیان» خبر داد.
وی کاغذ بازیهای اداری و طولانی بودن روند صدور مجوزها را از مهمترین موانع سرمایهگذاری در بخش شیلات برشمرد و گفت: کاغذ بازیهای اداری و طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها از مهمترین موانع جذب سرمایهگذاری در بخش شیلات است و با تسهیل قوانین، زمینه ورود بخش خصوصی فراهم خواهد شد.
مدیرکل شیلات خوزستان همچنین با اشاره به خسارات واردشده به فعالان این بخش تصریح کرد: آبزیپروران شهرستانهای خرمشهر و شوشتر از خسارات ناشی از کمبود و شوری آب آسیب دیدهاند که جبران خسارت آنان ضروری است.
وی در پایان با تأکید بر مدیریت مصرف آب در صنعت آبزیپروری گفت: سهمیه آب اختصاص یافته به بخش آبزیپروری استان ۵۸۷ میلیون مترمکعب است و آبزیپروری برخلاف تصور، صنعت آببر نیست و آب پس از فرآیند خودپالایی دوباره در چرخه مصرف قرار میگیرد.