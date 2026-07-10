چشم ها، لنز دوربین ها و گوشی های همراه مردم، دریچه ای برای روایت حضور باشکوه آنها در مسیر بدرقه تاریخی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، چشم ها، لنز دوربین ها و گوشی های همراه مردم دریچه ای برای روایت حضور باشکوه آنها در مسیر بدرقه تاریخی شدند؛ وداع با یک بزرگمرد مجاهد.

مردم‌از خدمات موکب هایشان، از تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، از دلدادگی و وفاداری شان به خط و مکتب و آرمان رهبری و خیلی چیزهای دیگر، تولید محتوا کردند و بازنشر دادند.

هم استانی ها می توانند روایت های تصویری و صوتی خود از وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب، خدمت در مواکب و سفر در مسیر مشهد را به رمزینه درج شده در گوشه تصویر شبکه اترک ارسال کنند.