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عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح شهید ضیاءالدین ذاکر (پل آقاباقر) طبق برنامه و بدون وقفه در حال اجرا است و ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، شهردار اردبیل با اعلام این خبر، گفت: تحقق برنامههای عمرانی مدیریت شهری و تسهیل تردد و ارتقای زیرساختهای حملونقل، از اهداف احداث تقاطع غیرهمسطح شهید ضیاءالدین ذاکر است.
محمود صفری افزود: برای تملک اراضی و املاک مجاور و همچنین احداث و تکمیل تقاطع در مجموع ۱۰ هزار میلیارد ریال هزینه خواهد شد.
وی اضافه کرد: مهندسان حتی در سختترین روزهای زمستان در مراحل اجرای پروژه حاضر شدهاند و بیش از ۵۰۰ شمعگذاری را انجام دادهاند که در نوع خود رکورد محسوب میشود.
شهردار اردبیل با بیان اینکه این پروژه توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء در حال اجراست، گفت: رکورد شمعگذاری با ثبت ۱۵ شمع در یک روز به نام این پروژه ثبت شده است.
صفری ادامه داد: بلافاصله پس از پایان مرحله شمعگذاری، اجرای عرشه آغاز شد و عرشه نخست ظرف ۱۵ روز به مرحله بتنریزی رسید و عرشه دوم در مراحل پایانی قرار دارد.
وی با اشاره به ۳۰۰ هزار متر مکعب خاکبرداری، هزار و ۵۰۰ متر مکعب آرماتورگذاری و ۳۵۰ هزار متر مکعب بتنریزی در این پروژه گفت: تقاطع غیرهمسطح شهید ضیاءالدین ذاکر از پلهای باکیفیت شهر اردبیل محسوب میشود.
شهردار اردبیل با بیان اینکه عملیات اجرای این پروژه سه سطحی از یک سال پیش آغاز شده است افزود: قرار بود در طول سه سال اجرا شود، اما با تلاش شبانهروزی در کمتر از ۱۴ ماه آماده افتتاح و بهرهبرداری خواهد شد.
صفری با اشاره به قرار گرفتن تقاطع غیرهمسطح در محدوده خروجی اردبیل به سمت اتوبان نمین و جاده آقاباقر، اظهار کرد: با بهرهبرداری رسمی از راهآهن اردبیل - میانه حجم ترافیک در این منطقه افزایش یافته است و اجرای این تقاطع نقش مؤثری در کاهش بار ترافیک، افزایش ایمنی و روانی تردد خواهد داشت.
وی بیان کرد: تقاطع غیرهمسطح شهید ضیاالدین ذاکر از طرحهای مهم و اولویتدار مدیریت شهری اردبیل است و امیدواریم با تکمیل و بهره برداری تا شهریور ماه امسال علاوه بر حذف نقاط حادثه خیز، شاهد حل معضل ترافیک باشیم.