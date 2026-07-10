پیکر مطهر شهید یوسف محمدی امروز با حضور پرشور و حماسی مردم ولایت‌مدار زنجان از مقابل مسجد جامع به سمت گلزار شهدای بهشت فاطمه (س) تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مراسم تشییع پیکر مطهر «یوسف محمدی» ساعاتی پیش با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان و خانواده‌های معزز شهدا برگزار شد. زنجانی‌ها با حضور حماسی خود در این مراسم، بار دیگر وفاداری خود را به شهدا و انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند و بر عهد خود برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و استقلال کشور تأکید کردند.

همچنین به اطلاع عموم مردم، مسئولین و نیرو‌های انقلابی می‌رساند برنامه‌های بزرگداشت این شهید والامقام به شرح زیر برگزار خواهد شد:

مراسم شام غریبان:امشب ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲ در حسینیه عاشقان ثارالله (واقع در اتوبان ۲۲ بهمن).

مراسم بزرگداشت: شنبه ۲۰ تیرماه، ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ در حسینیه عاشقان ثارالله (واقع در اتوبان ۲۲ بهمن).

از عموم مردم شهیدپرور دعوت می‌شود با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر وحدت، اقتدار و وفاداری خود را به آرمان‌های بلند شهدا و انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

پاسدار شهید «یوسف محمدی» در جریان مبارزه با گروهک‌های تروریستی در منطقه سردشت، روز ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به جمع همرزمان شهیدش پیوست.