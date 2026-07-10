بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فردا شنبه ۲۰ تیرماه اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوار با انتهای شناسه ۳ تا ۶ قابل استفاده است.

فردا کالابرگ شناسه ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ می‌شود

فردا کالابرگ شناسه ملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، کالابرگ الکترونیکی سرپرستان خانواری که رقم پایانی شناسه ملی آن‌ها ۳، ۴، ۵ و ۶ است، فردا شنبه ۲۰ تیر شارژ خواهد شد.

اعتبار یارانه غیرنقدی تیرماه بدون تغییر نسبت به دوره قبل، به ازای هر نفر یک میلیون تومان تعیین شده و مشمولان می‌توانند از این اعتبار برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند.

اعتبار کالابرگ تیرماه تا پایان مرداد ۱۴۰۵ قابل استفاده خواهد بود. اقلام مشمول این طرح شامل برنج، روغن، ماکارونی، قند و شکر، حبوبات، خرما، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز، گوشت سفید از جمله مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو، همچنین انواع میوه و سبزیجات است.

طرح کالابرگ الکترونیکی از برنامه‌های حمایتی دولت برای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهاست و ادامه یا افزایش اعتبار آن به تأمین منابع مالی و تصمیمات نهایی دولت بستگی دارد.