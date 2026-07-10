به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مردم انقلابی خوزستان همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت در مشهد مقدس در مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید با آرمان های والای شهید حضرت امام خامنه ای (ره) تجدید میثاق کردند.

مردم بصیر خوزستان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و تصاویر امامین انقلاب حضرت امام خمینی و حضرت امام خامنه ای (رحمه الله علیهما) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای و سر دادن شعارهای الله اکبر فریاد انتقام از عوامل شهادت امام مجاهد شهید را سردادند.