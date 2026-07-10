مراسم شام غریبان و یادبود رهبر شهید، در روستا‌های حاجیکلا و برنجستانک شهرستان سوادکوه شمالی، با حضور گسترده مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مراسم شام غریبان و یادبود رهبر شهید، در روستا‌های حاجیکلا و برنجستانک شهرستان سوادکوه شمالی، با حضور گسترده مردم برگزار شد.

در این مراسم، سرهنگ علی شالیکار، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سوادکوه شمالی، با تحلیل حوادث اخیر، نجات رهبر شهید از شهادت در جنگ ۱۲ روزه را نشانه‌ای آشکار از تدبیر الهی و عنایت امام زمان (عج) به انقلاب اسلامی دانست.

سرهنگ شالیکار در سخنان خود با ارائه شواهدی تاریخی، بر حفاظت مستقیم امام عصر (عج) از پیشوای انقلاب تأکید کرد.

وی با اشاره به دو حادثه کلیدی، گفت: اگر بخواهیم عنایت امام زمان بر این انقلاب را ببینیم، باید به دو فرصت ۱۰ دقیقه‌ای در تاریخ نگاه کنیم؛ نخست انفجار پمپ در ضبط‌صوت مسجد ابوذر و دوم حوادث جنگ ۱۲ روزه. در هر دو مورد، رهبر شهید که رکن اصلی و رهبری سوم انقلاب هستند، از شهادت قطعی نجات یافتند که این امر را می‌توان نشانی از تدبیر الهی دانست.

فرمانده ناحیه بسیج سوادکوه شمالی با بازخوانی آموزه‌های معمار انقلاب در سال ۴۲، پیوند بذر این انقلاب را با انقلاب حضرت مهدی (عج) دانست.

وی همچنین به دستاورد‌های دوران رهبری شهید، از جمله تثبیت ایرانی بودن تنگه هرمز، پایداری جبهه مقاومت و رسیدن سرمایه اجتماعی رهبر به نقطه اوج اشاره کرد و تصریح کرد که با اقدامات رهبر شهید، ابهت کاذب ابرقدرت آمریکا در برابر ملت‌های جهان شکسته شد.

سرهنگ شالیکار در بخش پایانی سخنان خود، با تمثیلی از ایستادگی امام حسین (ع) در برابر یزید، بر الگوی «ماندگاری از طریق عزت» تأکید کرد.

وی افزود: بدعهدی آمریکا پیش از این نیز روشن بود، اما اکنون با حوادث اخیر، این خیانت برای همیشه در برابر تاریخ و جهان تثبیت شد.