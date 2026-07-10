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مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان: روند اسکان و پذیرایی از زائران رهبر شهید در این استان تا یکشنبه بیست و یکم تیر ماه ادامه دارد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تشریح اقدامات کمیته اسکان ستاد بدرقه و تشییع گفت : به منظور رفاه حال زائرانی که در مسیر بازگشت از مشهد هستند ، روند پذیرایی و اسکان آنها تا روز یکشنبه بیست و یکم تیرماه در استان سمنان ادامه خواهد یافت.
قاسنم شریفی از اسکان ۹۵ هزار زائر در مراکز مختلف تا صبح روز هجدهم تیر ماه خبر داد و گفت: از این تعداد ۷۹۶ خانوار معادل حدود چهار هزار نفر در مدارس آموزش و پرورش اقامت شبانه داشتهاند.
شریفی افزود : آموزش و پرورش با راهاندازی ۱۵ موکب، تجهیز ۱۵۰ مدرسه و اجرای برنامههای فرهنگی، خدماتی و اسکان، نقش محوری در خدمترسانی به زائران ایفا کرد .
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به راهاندازی مرکز شبانهروزی راهنمای زائر و اپلیکیشن رزرو اسکان (ماهمه) برای نخستین بار در استان، گفت: این سامانهها بهصورت ۲۴ ساعته خدمات مشاوره، راهنمایی و رزرو محل اقامت را به زائران ارائه میکنند.
وی همچنین از ثبت یکهزار و ۶۶۸ رزرو از طریق اپلیکیشن اسکان (ماهمه) خبر داد و گفت: مرکز پاسخگویی راهنمای زائر نیز بهطور میانگین روزانه به ۱۲۰ تماس پاسخ داده و خدمات راهنمایی در زمینه اسکان، مسیرها و سایر نیازهای زائران را ارائه کرده است.