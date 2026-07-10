فصل جدید برنامه پرمخاطب «محفل ستاره‌ها» با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و ترویج مفاهیم قرآنی در فضایی جذاب، از روز شنبه ۲۰ تیرماه میهمان خانه‌های مخاطبان شبکه سه سیما خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل جدید برنامه محبوب «محفل ستاره‌ها» که با رویکردی متفاوت و قرآنی جایگاه ویژه‌ای در دل مخاطبان باز کرده است، بار دیگر به کنداکتور پخش شبکه سه بازمی‌گردد.

این برنامه که توسط مرکز کودک و نوجوان سیما تهیه و تولید شده است، با هدف ترویج آموزه‌های قرآنی برای نسل جوان و نوجوان طراحی شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از شیوه‌های هنری و ایجاد فضایی تعاملی، مفاهیم دینی را با زبانی ساده و جذاب به مخاطبان ارائه دهد.

علاقه‌مندان به برنامه‌های معارفی و تربیتی می‌توانند از بیستم تیرماه، هر شب حوالی ساعت ۲۱:۳۰ بیننده این برنامه از شبکه سه سیما باشند.