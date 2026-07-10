همزمان با برگزاری آیین باشکوه تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید، در مشهد مقدس، مردم منطقه پاراچنار در شمال‌غرب پاکستان با حضور گسترده در مراسم عزاداری، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به رهبر شهید و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، این مراسم که شامگاه گذشته با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، علما، شخصیت‌های مذهبی، جوانان و خانواده‌های شهدا برگزار شد، به صحنه‌ای از سوگواری، تجدید میثاق و اعلام وفاداری به مسیر مقاومت اسلامی تبدیل شد.

عزاداران با نوحه سرایی، سینه زنی و قرائت آیاتی از قرآن کریم، آخرین وداع خود را با زعیم امت اسلامی انجام دادند و یاد و خاطره مجاهدت‌های ایشان را گرامی داشتند.

شرکت کنندگان در این اجتماع، با سر دادن شعار‌های مختلف، بر ادامه راه رهبر شهید و خونخواهی ایشان تاکید کرده و اعلام داشتند که شهادت رهبر امت اسلامی، عزم ملت‌های آزاده را برای مقابله با استکبار و صهیونیسم بیش از گذشته تقویت خواهد کرد.

از جلوه‌های شاخص این مراسم، در دست داشتن تصاویر حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی از سوی شرکت‌کنندگان بود. حاضران با بالا بردن تصاویر ایشان و سر دادن شعار‌های حمایتی، بیعت و وفاداری خود را با رهبر جدید انقلاب اسلامی اعلام کرده و بر ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی، استمرار گفتمان مقاومت و تبعیت از رهبری تأکید کردند.

شرکت کنندگان همچنین با سر دادن شعار‌های ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی، خشم و انزجار خود را از آنچه «ائتلاف تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی» خواندند، ابراز کرده و عاملان شهادت رهبر شهید را محکوم کردند.

این مراسم به طور همزمان با آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد مقدس برگزار شد و بازتابی از پیوند عمیق عاطفی و اعتقادی شیعیان پاکستان با جمهوری اسلامی ایران و جایگاه رهبری انقلاب اسلامی در میان آنان بود.

حضور گسترده مردم پاراچنار و فضای آکنده از حزن، وفاداری و شعار‌های حمایتی، این مراسم را به یکی از اجتماعات حماسی مردمی همزمان با آیین تشییع رهبر شهید در خارج از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرد.