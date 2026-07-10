به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ میثم قدمی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با اشاره به برقراری مستمر گشت‌های راهداری و نصب چراغ گردان در محورهای مواصلاتی گفت با استقرار ماشین‌آلات سنگین ، تمهیدات لازم برای مدیریت حوادث احتمالی پیش‌بینی شده است تا در صورت بروز هرگونه مشکل، خدمات‌رسانی و بازگشایی مسیرها در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.