چهار بازیکن جوان و آینده‌دار تیم فوتبال آلومینیوم اراک با دعوت کادر فنی تیم امید ایران، در اردوی آماده‌سازی این تیم در کشور ترکیه حضور خواهند یافت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فهرست جدید تیم فوتبال امید ایران برای برگزاری اردوی آماده‌سازی در ترکیه اعلام شد که در آن نام چهار بازیکن باشگاه آلومینیوم اراک به چشم می‌خورد.

بر این اساس، محمد خلیفه، سید مهدی مهدوی، یاسین جرجانی و عباس کهریزی در فهرست ۲۷ نفره تیم امید ایران قرار گرفته‌اند و از ۱۸ تا ۳۰ تیرماه در اردوی آماده‌سازی این تیم در ترکیه شرکت خواهند کرد.

باشگاه آلومینیوم اراک با چهار نماینده، در کنار پرسپولیس بیشترین سهم را در فهرست جدید تیم امید ایران دارد. همچنین سه بازیکن دیگر این باشگاه نیز به اردوی تیم فوتبال جوانان ایران در ترکیه دعوت شده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای آکادمی و روند موفق استعدادپروری این باشگاه است.