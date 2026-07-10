به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در پیام آقایان راستینه، عزیزی، موسوی و میرزایی آمده است: این حضور حماسی و وحدت آفرین بی نظیر مرز‌های جغرافیایی رادر نوردید و جلوه‌ای باشکوه ازهمدلی امت اسلامی را بنمایش گذاشت، مایه دلگرمی وافتخار بزرگی است.

مردم عراق وایران وسایرکشور‌ها باشرکت گسترده وبی نظیر خود دراین مراسم، باردیگر نشان دادند که در لحظات حساس، باقلب‌های متحد و ایمانی راسخ، در کنارهم ایستاده‌اند.

ازعمق جان ازهمه برادران وخواهران عراقی وایرانی وسایر مهمانان خارجی که باحضور گرم وپرمعنایشان دراین مراسم تاریخی شرکت کردند، قدردانی می‌کنیم.