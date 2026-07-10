رئیس پلیس راه مازندران: هم‌زمان با بازگشت عزاداران و داغداران امام شهید، ترافیک در محور‌های مواصلاتی استان به‌ویژه در مسیر‌های شرق به غرب از گلوگاه تا رامسر پرحجم، اما روان است.

ترافیک محور‌های مازندران پرحجم، اما روان

ترافیک محور‌های مازندران پرحجم، اما روان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران گفت: هم‌زمان با بازگشت عزاداران و داغداران امام شهید، ترافیک در محور‌های مواصلاتی استان به‌ویژه در مسیر‌های شرق به غرب از گلوگاه تا رامسر پرحجم، اما روان است.

هادی عبادی با اشاره به افزایش حجم تردد در جاده‌های استان افزود: در حال حاضر ترافیک در بزرگراه‌های شرق به غرب مازندران به دلیل بازگشت مسافران و عزاداران نیمه‌سنگین و روان جریان دارد.

وی با بیان اینکه بارندگی‌های پراکنده نیز در برخی محور‌های استان گزارش شده است، افزود: رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه، توجه کافی به جلو و حفظ فاصله طولی مناسب، از هرگونه عجله و شتاب در رانندگی پرهیز کنند.

رئیس پلیس راه مازندران تأکید کرد: استراحت حداقل ۱۵ دقیقه‌ای پس از هر دو ساعت رانندگی برای جلوگیری از خستگی و افزایش ایمنی سفر ضروری است. عبادی از همه رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پلیس را در تأمین امنیت و روان‌سازی تردد جاده‌ها همراهی کنند.