به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید محمد رضا موالی زاده در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در اهواز با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان به‌ویژه رهبر شهید، اظهار داشت: دشمن گمان می‌کرد با به شهادت رساندن این شخصیت بزرگ، می‌تواند ایران اسلامی را به زانو درآورد؛ اما خداوند متعال اراده کرده که از حق دفاع شود و حقیقت همچون آفتاب در حال درخشش است.

وی با اشاره به تداوم حملات هوایی و تنش‌های دریایی تصریح کرد: دشمن می‌خواست این تشییع پیکر پاک رهبر شهید را تحت‌الشعاع قرار دهد و دست به حملات متعددی به مراکز نظامی و غیرنظامی زد، اما این اقدامات از سر استیصال بود و جمعی از عزیزان ما را به شهادت رساند که بر ارواح پاک همه شهدا به‌ویژه شهدای خوزستان درود می‌فرستیم.

استاندار خوزستان با تأکید بر حماسه‌آفرینی مردم این استان در وداع با رهبر شهید، بیان کرد: شما هم‌استانی‌های بزرگوار، همایشی بی‌نظیر در تهران خلق کردید و در مراسم وداع و تشییع تاریخی، حضور قابل‌توجهی داشتید. همچنین در نجف و کربلا، عاشقانه حضور یافتید و حماسه آفریدید.

موالی زاده تاکید کرد : در نجف اشرف، نزدیک به سه میلیون و هشتصد هزار نفر و در کربلای معلی، حدود چهار میلیون نفر در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید شرکت کردند. این عدد بی‌سابقه است؛ سیل خروشان جمعیت از نجف به کربلا، حرکت را تا نیمه‌های شب به درازا کشاند و مویه‌کنان بر این مصیبت بزرگ، آن را به حماسه‌ای ماندگار تبدیل کردند.

وی خاطرنشان کرد: همان اتفاقی که در عاشورای حسینی رخ داد و تا قیام قیامت برپاست، با شهادت رهبر عزیزمان نیز این هنگامه ایجاد شد و به حول قوه الهی، فصل جدیدی از تاریخ آغاز شده است. ملت بزرگ ایران زیر بار ذلت نمی‌رود و این پیام را در لبنان، فلسطین، یمن و نقاط مختلف منطقه شاهد هستیم.

استاندار خوزستان با اشاره به پیمان مجدد با رهبر جدید و فرماندهی معظم کل قوا، تأکید کرد: همان‌گونه که پشت سر رهبر شهید خود ایستاده بودیم، امروز پشت سر خلف صالح و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، ایستاده‌ایم. ما دست از آرمان‌های خود بر نمی‌داریم و پیروزی نهایی از آن ملت بزرگ ایران است.

موالی زاده در پایان گفت: از همه شما مردم ولایی، آگاه، معتقد و متدین در گستره استان تشکر می‌کنم که نام خوزستان را این‌چنین درخشان و نورانی کردید و با این همایش عظیم، به جهانیان نشان دادید که محبت و ارادت به ولایت، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده است و شکست و خواری نصیب آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی خواهد شد.