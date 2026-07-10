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عضو کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کارگران و نخست وزیر کابینه کره شمالی امروز در قالب سفری دو روزه به چین سفر میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، پارک ته سونگ، در صدر هیئتی به نمایندگی از کره شمالی به صورت رسمی از چین دیدار میکند و همچنین طی این سفر در مراسم گرامیداشت شصت و پنجمین سالگرد امضای پیمان دوستی، همکاری و کمک متقابل چین و کره شمالی شرکت خواهد کرد.
در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه چین از اعلام آمادگی پکن برای تقویت ارتباطات راهبردی افزایش تبادلات و همکاریهای دوجانبه با پیونگ یانگ خبر داد.
مائو نینگ دربارهٔ سفر قریب الوقوع نخستوزیر کرهٔ شمالی به چین، گفت: دو کشور همسایگان نزدیک و دوستان دیرینه یکدیگر هستند و حفظ و توسعه مناسبات دوجانبه، همواره راهبرد ثابت حزب کمونیست و دولت چین بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین همچنین تأکید کرد: چین آماده است تا در کنار کرهٔ شمالی، با تکیه بر اجماع مهم سران دو حزب و دو کشور و از طریق تعمیق هماهنگی راهبردی و تقویت تبادلات و همکاریهای دوجانبه، به توسعه مداوم روابط دوستی و همکاری سنتی چین و کره شمالی کمک کند.
امسال شصت و پنجمین سالگرد امضای «پیمان همکاری و کمک متقابل دوستانهٔ چین و کرهٔ شمالی» است و دو طرف توافق کردهاند که همراه با یکدیگر به همین مناسبت آیینهای بزرگداشت برگزار کنند.