به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، پارک ته سونگ، در صدر هیئتی به نمایندگی از کره شمالی به صورت رسمی از چین دیدار می‌کند و همچنین طی این سفر در مراسم گرامیداشت شصت و پنجمین سالگرد امضای پیمان دوستی، همکاری و کمک متقابل چین و کره شمالی شرکت خواهد کرد.

در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه چین از اعلام آمادگی پکن برای تقویت ارتباطات راهبردی افزایش تبادلات و همکاری‌های دوجانبه با پیونگ یانگ خبر داد.

مائو نینگ دربارهٔ سفر قریب الوقوع نخست‌وزیر کرهٔ شمالی به چین، گفت: دو کشور همسایگان نزدیک و دوستان دیرینه یکدیگر هستند و حفظ و توسعه مناسبات دوجانبه، همواره راهبرد ثابت حزب کمونیست و دولت چین بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین همچنین تأکید کرد: چین آماده است تا در کنار کرهٔ شمالی، با تکیه بر اجماع مهم سران دو حزب و دو کشور و از طریق تعمیق هماهنگی راهبردی و تقویت تبادلات و همکاری‌های دوجانبه، به توسعه مداوم روابط دوستی و همکاری سنتی چین و کره شمالی کمک کند.

امسال شصت و پنجمین سالگرد امضای «پیمان همکاری و کمک متقابل دوستانهٔ چین و کرهٔ شمالی» است و دو طرف توافق کرده‌اند که همراه با یکدیگر به همین مناسبت آیین‌های بزرگداشت برگزار کنند.