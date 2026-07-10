به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سریالی رینگ و لاستیک‌های اسپرت در سطح شهرستان خرم‌آباد که با شگرد‌های خاص و استفاده از آجرگذاری به‌جای جک انجام می‌شد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کلیه یگان‌های انتظامی قرار گرفت.



بر اساس این گزارش، مأموران با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی پلیسی، پس از شناسایی محل اختفای متهم اصلی با هماهنگی قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه وارد مخفیگاه وی شده و ضمن دستگیری متهم، یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه و مقادیر قابل‌توجهی اموال مسروقه از جمله رینگ، لاستیک، رادیوپخش و باند را کشف کردند.



متهم پس از انتقال به مقر انتظامی و در مواجهه با مستنداتِ پلیس، به ۵۱ فقره سرقت رینگ و لاستیک اسپرت اعتراف، و در ادامه تحقیقات، همدست مال‌خر خود را که در یکی از شهرستان‌های همجوار فعالیت داشت، معرفی نمود.



در ادامه و طی هماهنگی قضایی و اجرای یک عملیات مشترک، فرد مالخر نیز دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی، تعداد ۵۴ حلقه رینگ و لاستیک اسپرت کشف شد.



این گزارش می‌افزاید: متهمان به همراه پرونده‌های متشکله جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. پلیس لرستان در پایان با تأکید بر استمرار طرح‌های مقابله با سرقت، از شهروندان خواست تا ضمن رعایت هشدار‌های پیشگیرانه، هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش نمایند.