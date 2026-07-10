دادگستری استان مرکزی با جهشی ۱۲ پلهای به رتبه دوم کشور رسید
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: دادگستری این استان در ارزیابی عملکرد برنامههای تحول و تعالی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۴، با جهشی ۱۲ پلهای، موفق به کسب رتبه دوم کشور در مجموع شاخصهای ارزیابی شد.
حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی گفت: دادگستری استان مرکزی در ارزیابی عملکرد دادگستریهای سراسر کشور، در مجموع شاخصهای برنامههای تحول و تعالی سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه دوم کشور شد؛ موفقیتی که حاصل همافزایی مدیریتی، تلاش جهادی قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان است.
وی با اشاره به ارتقای جایگاه دادگستری استان افزود: استان مرکزی با جهشی ۱۲ پلهای، از رتبه چهاردهم کشور به رتبه دوم رسید که نشاندهنده رشد قابل توجه عملکرد مجموعه قضایی استان در شاخصهای کمی، کیفی و اجرایی است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: این رتبه پس از ارزیابیهای علمی و میدانی از عملکرد دادگستریهای سراسر کشور و میزان تحقق اهداف و برنامههای تحول و تعالی قوه قضائیه به دست آمده است.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی، تعهد و مسئولیتپذیری کارکنان را از مهمترین عوامل این موفقیت برشمرد و گفت: همکاران دستگاه قضایی استان با تلاش مضاعف و حضور مستمر، حتی در روزهای تعطیل، زمینه اجرای کامل برنامههای تحول را فراهم کردند.
وی همچنین با اشاره به تقویت نظام نظارت در دادگستری استان افزود: توسعه نظارتهای میدانی، افزایش بازرسیهای مستقیم، برگزاری نشستهای مستمر مدیریتی و رصد دقیق عملکرد شعب و حوزههای قضایی، نقش مؤثری در تحقق اهداف برنامه تحول و تعالی داشته است.
رئیس شورای قضایی استان مرکزی تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای برنامههای تحول، ارتقای کیفیت خدمات قضایی و افزایش رضایتمندی مردم است و کسب رتبه دوم کشور بیانگر پیشرفت محسوس دادگستری استان در ارائه خدمات مطلوبتر و کارآمدتر به شهروندان است.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایتهای مسئولان قوه قضائیه و استمرار تلاش کارکنان، روند رو به رشد دادگستری استان مرکزی در سالهای آینده نیز ادامه یابد.