رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: دادگستری این استان در ارزیابی عملکرد برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۴، با جهشی ۱۲ پله‌ای، موفق به کسب رتبه دوم کشور در مجموع شاخص‌های ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس کل دادگستری استان مرکزی از کسب رتبه دوم کشوری این استان در اجرای برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی گفت: دادگستری استان مرکزی در ارزیابی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور، در مجموع شاخص‌های برنامه‌های تحول و تعالی سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه دوم کشور شد؛ موفقیتی که حاصل هم‌افزایی مدیریتی، تلاش جهادی قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان است.

وی با اشاره به ارتقای جایگاه دادگستری استان افزود: استان مرکزی با جهشی ۱۲ پله‌ای، از رتبه چهاردهم کشور به رتبه دوم رسید که نشان‌دهنده رشد قابل توجه عملکرد مجموعه قضایی استان در شاخص‌های کمی، کیفی و اجرایی است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: این رتبه پس از ارزیابی‌های علمی و میدانی از عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور و میزان تحقق اهداف و برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضائیه به دست آمده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی، تعهد و مسئولیت‌پذیری کارکنان را از مهم‌ترین عوامل این موفقیت برشمرد و گفت: همکاران دستگاه قضایی استان با تلاش مضاعف و حضور مستمر، حتی در روزهای تعطیل، زمینه اجرای کامل برنامه‌های تحول را فراهم کردند.

وی همچنین با اشاره به تقویت نظام نظارت در دادگستری استان افزود: توسعه نظارت‌های میدانی، افزایش بازرسی‌های مستقیم، برگزاری نشست‌های مستمر مدیریتی و رصد دقیق عملکرد شعب و حوزه‌های قضایی، نقش مؤثری در تحقق اهداف برنامه تحول و تعالی داشته است.

رئیس شورای قضایی استان مرکزی تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای برنامه‌های تحول، ارتقای کیفیت خدمات قضایی و افزایش رضایتمندی مردم است و کسب رتبه دوم کشور بیانگر پیشرفت محسوس دادگستری استان در ارائه خدمات مطلوب‌تر و کارآمدتر به شهروندان است.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایت‌های مسئولان قوه قضائیه و استمرار تلاش کارکنان، روند رو به رشد دادگستری استان مرکزی در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.