به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در پی حضور باشکوه، تاریخی و حماسی مردم در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، شورای نگهبان بر خود لازم می‌داند مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خویش را از حضور گسترده، پرشور و آگاهانه مردم شریف ایران و عراق در این آیین عظیم ابراز نماید. حضور گسترده و آگاهانه مردم شریف ایران و عراق در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر آن رهبر شهید، جلوه‌ای روشن از وفاداری ملت‌های مؤمن به آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه عزت و مقاومت بود.

ملت بزرگ ایران در روز‌های اندوه‌بار فقدان آن رهبر مجاهد و حکیم، با حضوری باشکوه و سرشار از وفاداری، بار دیگر نشان داد که در مقاطع خطیر و سرنوشت‌ساز، با حفظ ایمان، بصیرت، استقامت و انسجام، در کنار آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های برخاسته از مکتب امام خمینی (ره) و مسیر روشن رهبر شهید استوار می‌ایستد و اجازه نمی‌دهد دشمنان از حوادث تلخ و جنایت‌های خود برای تضعیف اراده ملی و گسستن پیوند ملت با انقلاب اسلامی بهره‌برداری کنند.

حضور گسترده مردم در آیین‌های وداع و تشییع، بار دیگر پایداری ملت ایران در مسیر عزت، استقلال، مقاومت و پیشرفت را آشکار ساخت؛ مسیری که آن رهبر شهید عمر مبارک خویش را در راه تبیین، تثبیت و پاسداری از آن صرف کرد. این بدرقه تاریخی نشان داد که شهادت رهبران الهی و خدمتگزاران صادق ملت، نه موجب توقف این راه، بلکه مایه استحکام بیشتر اراده‌ها و استمرار مسیری است که با مجاهدت، حکمت و فداکاری ترسیم شده است.

شورای نگهبان همچنین حضور ارزشمند مردم عزیز عراق در آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را صمیمانه ارج می‌نهد و از این همراهی مؤمنانه و برادرانه قدردانی می‌نماید. این همراهی، بار دیگر نشان داد که پیوند دو ملت ایران و عراق، بر پایه مشترکات اعتقادی، تاریخی و تجربه‌های مشترک مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان امت اسلامی، استوار و ماندگار است. این حضور کم‌نظیر، بار دیگر محاسبات دشمن را در برهم‌زدن انسجام ملی و تضعیف اراده ملت ایران باطل ساخت و نشان داد که ملت ایران و امت همراه آن، با وجود داغ سنگین فقدان رهبر خویش، در مسیر ولایت، قانون و جهاد استوار خواهد ماند و با عزمی راسخ‌تر، راه عزت و مقاومت را ادامه خواهد داد.

شورای نگهبان در این مجال، از همه دستگاه‌ها، نهادها، نیرو‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی، امدادی، خدماتی و رسانه‌ای، هیئت‌های مذهبی، موکب‌داران، گروه‌های مردمی و همه خادمان و تلاشگرانی که با احساس مسئولیت، اخلاص و مجاهدت، زمینه برگزاری شایسته این مراسم باشکوه را در ایران و عراق فراهم ساختند، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نماید. بی‌تردید این حضور عظیم، حماسی و تاریخی و این همبستگی ارزشمند، به سرمایه‌ای ماندگار برای تقویت انسجام ملی، تحکیم اقتدار جمهوری اسلامی و استمرار راه عزت، مقاومت و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی بدل شد.

خداوند متعال، روح مطهر رهبر شهید و تمامی شهدای این راه را با پیامبران و صدیقین محشور فرماید و به ملت‌های شریف ایران و عراق، عزت، ثبات قدم و توفیق روزافزون عنایت فرماید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

شورای نگهبان