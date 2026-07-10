اداره کل هواشناسی استان مرکزی از تداوم خیزش و انتقال گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و ماندگاری هوای گرم در استان خبر داد و اعلام کرد هشدار زرد شماره ۲۲ تا پایان امروز اعتبار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اداره کل هواشناسی استان مرکزی از تداوم پدیده گردوخاک و استقرار هوای گرم در استان تا اوایل هفته آینده خبر داد.

بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد جریانات شرقی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور و بخش‌هایی از استان تا پایان امروز جمعه ادامه دارد و در برخی ساعات موجب خیزش و انتقال گردوخاک به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد، به‌ویژه حاشیه تالاب میقان خواهد شد.

بر این اساس، هشدار سطح زرد شماره ۲۲ اداره کل هواشناسی استان مرکزی به دلیل افزایش غلظت ذرات معلق، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز مخاطرات ناشی از آن تا پایان امروز معتبر است.

هواشناسی استان همچنین اعلام کرد جریانات شرقی در روزهای ابتدایی هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت، اما شدت آن نسبت به روزهای اخیر به‌طور موقت کاهش می‌یابد.

بر اساس این پیش‌بینی، آسمان استان طی پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری، همراه با غبار و گاهی وزش باد خواهد بود.

از نظر دمایی نیز روند ماندگاری هوای گرم در استان ادامه دارد و انتظار می‌رود این شرایط دست‌کم تا اوایل هفته آینده تداوم داشته باشد.