کشف بیش از ۳ تن مرغ زنده فاقد مجوز در پلدختر
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در بازرسی از یکدستگاه کامیون در پلدختر بیش از ۳ تن مرغ زنده فاقد مجوز کشف شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: با هدف اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و نظارت بر توزیع صحیح اقلام اساسی و تأمین امنیت غذایی شهروندان، ماموران انتظامی شهرستان پلدخترموفق به شناسایی و توقیف یکدستگاه کامیون حامل مرغ زنده فاقد هرگونه مجوز شدند.
در بازرسی دقیق از این خودرو، یک هزار و ۳۴۵ قطعه مرغ زنده به وزن بیش از ۳ تن که فاقد هرگونه مجوز قانونی و بهداشتی برای حمل بود، کشف شد.
بر اساس برآورد کارشناسان، ارزش ریالی این محموله را بیش از ۹ میلیارد ریال برآورد شده است. در همین راستا، یک نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی با تشکیل به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.