به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالرحیم سعیدی راد شاعر در تازه‌ترین سروده خود به وصف حال عاشقان رهبر شهید انقلاب پس از تشییع و داع با او پرداخته است، این سروده به شرح ذیل است:

«سینه دیگر بیم طوفانی ندارد، بعد از این

شهر قلبم غیر ویرانی ندارد، بعد از این

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بی‌تو شب‌هایم سحرگاهی نمی‌بیند دگر

روزگارم هیچ سامانی ندارد، بعد از این

زخم کاری خورده بر جان از غم هجران تو

درد ما درمان آسانی ندارد، بعد از این

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از همان بالا ببین بی‌تابی یاران خود

چشم ایران غیر بارانی ندارد، بعد از این

آتشی افتاده بر دل از فراقت‌ای امام

گریه‌هایم هیچ پایانی ندارد، بعد از این»