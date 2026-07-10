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عبدالرحیم سعیدی راد شاعر در تازهترین سروده خود به وصف حال عاشقان امام شهید پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عبدالرحیم سعیدی راد شاعر در تازهترین سروده خود به وصف حال عاشقان رهبر شهید انقلاب پس از تشییع و داع با او پرداخته است، این سروده به شرح ذیل است:
«سینه دیگر بیم طوفانی ندارد، بعد از این
شهر قلبم غیر ویرانی ندارد، بعد از این
بیتو شبهایم سحرگاهی نمیبیند دگر
روزگارم هیچ سامانی ندارد، بعد از این
زخم کاری خورده بر جان از غم هجران تو
درد ما درمان آسانی ندارد، بعد از این
از همان بالا ببین بیتابی یاران خود
چشم ایران غیر بارانی ندارد، بعد از این
آتشی افتاده بر دل از فراقتای امام
گریههایم هیچ پایانی ندارد، بعد از این»