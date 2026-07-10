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مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران : با توجه به افزایش جمعیت مگس میوه مدیترانهای و لزوم پیشگیری از خسارت به محصولات مرکبات و سیاه ریشه ۲۸۰ ایستگاه پیشآگاهی در استان فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به فعالیت ۲۸۰ ایستگاه پیشآگاهی در استان، گفت: باتوجه به افزایش جمعیت مگس میوه مدیترانهای لزوم پیشگیری از خسارت به محصولات مرکبات و سیاه ریشه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
حمید نادریان از اقدامات عملیاتی برای پایش این آفت خبر داد و افزود: در حال حاضر ۲۸۰ ایستگاه پیشآگاهی در سطح استان فعال هستند که وضعیت مگس میوه در آنها به صورت لحظهای بررسی میشود تا در صورت تغییر شرایط، سازمان با غافلگیری مواجه نشود.
وی با اشاره به وضعیت پراکنده آفت در شهرستانها گفت : گرچه در برخی شهرستانها جمعیت این آفت در حال افزایش است، اما وضعیت در شهرستان آمل فعلاً تهدیدکننده نیست با این حال تمامی برنامهریزیها و هشدارهای لازم صادر شده است.
وی تأکید کرد: به منظور همسطحسازی دانش فنی با بهرهبرداران، برنامههای رزمایش اختصاصی با هدف اطلاعرسانی گسترده و کمک به کشاورزان جهت مدیریت صحیح آفت در دستور کار قرار گرفته است تا از بروز خسارات اقتصادی به باغداران جلوگیری شود.