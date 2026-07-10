پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید
مردم استان سمنان برای خدمات رسانی به زائران رهبر شهید در مسیر تهران - مشهد ۳۱۰ موکب برپا کردند.
پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید پذیرایی سمنانی ها از زائران رهبر شهید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این موکبها در ۱۵۶ نقطه از غرب تا شرق استان با ارائه خدماتی از جمله اسکان، پذیرایی، امدادی -و فرهنگی به زائران بدرقه رهبر شهید ایجاد شده است.
قدرتی گفت: موکبهای استان سمنان تا ۲۱ تیر برای خدمت رسانی بر پاست.