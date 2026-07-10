واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان وانت در محدوده سه‌راهی راژان به سمت کوه خلیل، منجر به جان باختن یک نفر و مجروح شدن ۶ تن دیگر شد. رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی آذربایجان‌غربی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر خطرات جابه‌جایی مسافر با خودرو‌های باری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان‌غربی، اضافه کرد: صبح امروز، گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان وانت در مسیر ارومیه به سمت راژان (محدوده سه‌راهی راژان به سمت کوه خلیل) به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.

فرزین رضازاده، با اشاره به واکنش سریع تیم‌های امدادی گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و اقدامات لازم برای نجات مصدومان انجام شد. در این واژگونی، در مجموع ۷ نفر درگیر حادثه شدند که متأسفانه به دلیل شدت جراحات، یک نفر جان خود را از دست داد.

۶ مصدوم دیگر هم پس از دریافت اقدامات پیش‌بیمارستانی، جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی ضمن ابراز تسلیت به خانواده متوفی، هشدار داد که استفاده از خودرو‌های باری نظیر نیسان وانت جهت جابه‌جایی مسافر، به‌ویژه در جاده‌های پرشیب، کوهستانی و روستایی، یک ریسک بسیار بزرگ است.

او افزود: این خودرو‌ها فاقد استاندارد‌های ایمنی لازم برای حمل سرنشین هستند و در صورت بروز کوچک‌ترین حادثه یا از دست رفتن کنترل خودرو، احتمال بروز تلفات جانی بسیار بالا خواهد بود. در پایان، وی از شهروندان خواست برای حفظ سلامت و جان خود، از وسایل نقلیه عمومی و ایمن برای جابه‌جایی استفاده کنند.