مدیر حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: از یکشنبه ۲۱ تیر فرآیند اعلام آمادگی مشمولان به صورت همزمان در سراسر کشور آغاز میشود و متقاضیان میتوانند مطابق اولویتهای اعلامی، از طریق سامانه حج من درخواست خود را ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، قوامی نژاد افزود: در مرحله نخست، فقط افرادی که در کاروانهای حج ۱۴۰۵ ثبتنام کرده، اما موفق به اعزام نشدهاند، امکان ثبت درخواست دارند و پس از آن، سایر دارندگان قبوض ودیعه براساس اولویتهای اعلامیفراخوان خواهند شد.
وی اضافه کرد: پیشثبتنام رایگان است و متقاضیان باید ابتدا اطلاعات خود را در سامانه «پنجره واحد» سازمان حج و زیارت بهروزرسانی و سپس از طریق سامانه حج من اعلام آمادگی کنند.