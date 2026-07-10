پیش‌ ثبت‌نام حج ۱۴۰۶ از یکشنبه آغاز می‌شود

مدیر حج و زیارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: از یکشنبه ۲۱ تیر فرآیند اعلام آمادگی مشمولان به صورت همزمان در سراسر کشور آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند مطابق اولویت‌های اعلامی، از طریق سامانه حج من درخواست خود را ثبت کنند.