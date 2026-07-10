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پویش روایت بدرقه، پویشی است برای ارسال تولیدات مردمی در سامانه «روایتها» که از مردم دعوت میکند حس و حال این روزهای وداع و بدرقه رهبر شهید را ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روایتهای مردمی از احساس، حضور و همدلی مردم میتواند تصویر ماندگاری از این روزها برای آینده باقی بگذارد.
علاقه مندان میتوانند لحظاتی از حال و هوای مردم را ثبت کرده و در قالب عکس، ویدئو یا صوت به اشتراک بگذارند.
برای ارسال این محتواها ، با مراجعه به نشانی revayatha.ir وارد سامانه روایتها شوید و محتوای خود را بارگذاری کنید.