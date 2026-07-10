به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما ، مراسم قرعه‌کشی مسابقات کاپ آسیای جودوی چین‌تایپه امروز برگزار شد و چهار نماینده ایران حریفان خود را در این رقابت‌ها شناختند.

بر اساس نتایج قرعه‌کشی، ابوالفضل محمودی در وزن منفی ۶۶ کیلوگرم و در گروه A قرار گرفت. وی در دور نخست با قرعه استراحت روبه‌رو شده است و روز شنبه در نخستین مبارزه خود به مصاف برنده دیدار نمایندگان چین‌تایپه و کره‌جنوبی خواهد رفت.

سه نماینده دیگر ایران نیز روز یکشنبه رقابت‌های خود را آغاز می‌کنند. مریم بربط در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم و در گروه B، در نخستین دیدار برابر نماینده کره‌جنوبی قرار می‌گیرد و در صورت پیروزی، در دور بعد با برنده دیدار جودوکاران کره‌جنوبی و ژاپن روبه‌رو خواهد شد.

در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم، الیاس پرهیزگار نیز با قرعه استراحت در دور نخست مواجه شده است و در نخستین مبارزه خود با برنده دیدار نمایندگان کره‌جنوبی و چین‌تایپه مبارزه خواهد کرد.

همچنین امیرعباس چوپان، نماینده وزن منفی ۹۰ کیلوگرم ایران، در دور نخست استراحت دارد و در دور دوم برابر برنده دیدار نمایندگان کره‌جنوبی و چین‌تایپه به روی تاتامی خواهد رفت.

نمایندگان ایران در این رقابت‌ها برای کسب خوش رنگ‌ترین مدال و ارتقای جایگاه خود در رنکینگ جهانی به میدان خواهند رفت.

لازم به ذکر است، این دوره از مسابقات با حضور ۲۳ کشور و ۲۴۲ جودوکار برگزار می‌شود و پس از پایان رقابت‌ها نیز اردوی مشترک پنج‌روزه با حضور شرکت‌کنندگان برگزار خواهد شد.