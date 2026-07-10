به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی گفت: از آغاز اجرای طرح سراسری «مهتاب» (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) بیش از ۱۲ هزار و ۵۴۳ انشعاب غیرمجاز در کلانشهر اهواز جمع آوری شده است.

با اشاره به خسارات وارده به تجهیزات شبکه افزود: طی روز‌های اخیر در چندین نقطه از کلانشهر اهواز، شاهد آسیب جدی به ترانسفورماتور‌های شبکه فشار ضعیف به دلیل استفاده غیرمجاز از انرژی برق بوده‌ایم که این امر منجر به ناپایداری شبکه و سلب آسایش مشترکان قانونمند شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز تصریح کرد: سرقت انرژی توسط برخی افراد سودجو، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای، باعث سوختن تعداد زیادی از ترانس‌های توزیع شده است. بیشتر این حوادث در ساعات پیک مصرف رخ می‌دهد که علاوه بر تحمیل خسارات سنگین به تجهیزات، موجب قطعی‌های طولانی‌مدت برق تا زمان تعمیر و تعویض تجهیزات می‌شود.

فراتی با تأکید بر تداوم اجرای طرح مهتاب در روز‌های دوشنبه و پنج‌شنبه هر هفته، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده انشعابات غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ به شرکت توانیر اطلاع دهند.