پیکر استوار دوم شهید علیرضا بالیده فردا در بیرجند تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده می‌شود.

تشییع شهید اقتدار و امنیت، استوار دوم علیرضا بالیده فردا در بیرجند

تشییع شهید اقتدار و امنیت، استوار دوم علیرضا بالیده فردا در بیرجند



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، پیکر استوار دوم شهید علیرضا بالیده فردا ساعت ۹ صبح از هیات ابوالفضلی مصلی به سمت گلزار شهدا بر دستان مردم شهید پرور بیرجند تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

مراسم وداع مردمی با این شهید والامقام امشب ساعت ۲۱ در میدان اجتماعات شهید آیت الله رئیسی بیرجند برگزار می‌شود.



استوار دوم شهید علیرضا بالیده از کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و اهل شهرستان بیرجند بود که در تاریخ ۱۷ تیر ماه در حمله ددمنشانه دشمن آمریکایی صهیونی به پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس به فیض شهادت رسید.

این شهید والامقام مجرد و متولد ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۳ در بیرجند بود.