پخش زنده
امروز: -
«جارسوزی» یا سوزاندن زمین کشاورزی پس از برداشت محصول عوارض زیادی برای محیط زیست و زمینهای کشاورزی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آتش زدن زمین کشاورزی پس از برداشت محصول پدیدهای است که نه تنها هیچ منفعتی برای کشاورزان نداره بلکه موجب بروز خسارات فراوانی برای زمین کشاورزی و تولید محصولات در سال زراعی بعدی می شود.
متاسفأنه این روزها برخی اراضی کشاورزی از سوی بهره برداران آتش زده می شود که علاوه بر بروز خسارت موجب گسیل این حریق به سمت مراتع منابع طبیعی هم می شود.
حفظ خاک، هوا و محیط زیست، تضمینکننده آیندهای سالم برای نسلهای آینده است.