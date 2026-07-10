به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عظیم ابراهیمی، از روحانیان منطقه در این مراسم با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید امت، شهادت ایشان را مایه برکت و بیداری امت اسلام دانست و گفت: رهبر شهید انقلاب در ۳۷ سالی که رهبری امت را برعهده داشتند، بیش از همه بر انسجام، وحدت و پرهیز از تفرقه ملت ایران و امت اسلام تاکید داشتند.

وی بر لزوم اطاعت از فرامین رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و افزود: ولایتمداری و گوش سپردن به فرامین رهبری، همان مسیر رسیدن به عزت و اقتدار روز افزون ایران اسلامی است و ملت بصیر ایران همچون همیشه، پیوندی ناگسستنی با آرمان‌های انقلاب و رهبری دارند و در این راه جانفدای وطن و خون خواه رهبر شهیدشان هستند.