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همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید امت در مشهد مقدس، آیین باشکوه وداع جاماندگان، باحضور گسترده و پرشور مردم لنگرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ حجتالاسلام والمسلمین عظیم ابراهیمی، از روحانیان منطقه در این مراسم با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهید امت، شهادت ایشان را مایه برکت و بیداری امت اسلام دانست و گفت: رهبر شهید انقلاب در ۳۷ سالی که رهبری امت را برعهده داشتند، بیش از همه بر انسجام، وحدت و پرهیز از تفرقه ملت ایران و امت اسلام تاکید داشتند.
وی بر لزوم اطاعت از فرامین رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و افزود: ولایتمداری و گوش سپردن به فرامین رهبری، همان مسیر رسیدن به عزت و اقتدار روز افزون ایران اسلامی است و ملت بصیر ایران همچون همیشه، پیوندی ناگسستنی با آرمانهای انقلاب و رهبری دارند و در این راه جانفدای وطن و خون خواه رهبر شهیدشان هستند.